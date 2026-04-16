Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecanı! İşte maç programı

Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası yarın oynanacak Beşiktaş GAİN-TOFAŞ müsabakasıyla başlayacak. İşte maç takvimi...

AA16 Nisan 2026 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında yarın TOFAŞ ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta programı şöyle:

Yarın:

19.00 Beşiktaş GAİN-TOFAŞ (TOFAŞ)

18 Nisan Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Mersin Spor-Bursaspor Basketbol (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)

19 Nisan Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Safiport Erokspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Fenerbahçe Beko-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Glint Manisa Basket (Enka)

20 Nisan Pazartesi:

19.00 Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

