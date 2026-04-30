Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta heyecanı! İşte maç programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Aliağa Petkimpor, saat 19.00'da ENKA Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

Ligde bu hafta sonunda oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN derbisi, iki takımın Avrupa kupalarındaki mücadelelerinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

19.00 Aliağa Petkimpor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)

2 Mayıs Cumartesi:

13.00 Galatasaray MCT Technic-Glint Manisa Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)

18.00 Safiport Erokspor-Bursaspor Basketbol (Sinan Erdem)

3 Mayıs Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)

15.30 Türk Telekom-Trabzonspor (Ankara)

18.00 TOFAŞ-Karşıyaka (TOFAŞ)