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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta müsabakaları yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta, yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji, Mersinspor maçıyla başlayacak.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 09:40 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta müsabakaları yarın başlayacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Bahçeşehir Koleji, Mersinspor'u konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray-Anadolu Efes mücadelesi, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)

10 Mayıs Cumartesi:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Basket Divissa (Gazanfer Bilge)

18.00 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

20.30 Bursaspor Yörsan-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)

11 Mayıs Pazar:

13.00 Semt77 Yalovaspor-Aliağa Petkimspor (90. Yıl)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

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