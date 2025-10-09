İSTANBUL 17°C / 12°C
9 Ekim 2025 Perşembe
Spor

Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı! İşte maç programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

9 Ekim 2025 Perşembe 10:06
Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş GAİN, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki maçta hava atışı, saat 19.00 yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Beşiktaş GAİN-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

11 Ekim Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)

12 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray MCT Technic (Enka)

13 Ekim Pazartesi:

19.00 Glint Manisa Basket-Esenler Erokspor (Muradiye)

