Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı! İşte maç programı

Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş GAİN, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki maçta hava atışı, saat 19.00 yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 3. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Beşiktaş GAİN-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
11 Ekim Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)
15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)
18.00 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)
12 Ekim Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
15.30 Fenerbahçe Beko-Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray MCT Technic (Enka)
13 Ekim Pazartesi:
19.00 Glint Manisa Basket-Esenler Erokspor (Muradiye)