Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta perdesi yarın açılacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası olan 30. hafta müsabakaları yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

Bu hafta oynanacak mücadelelerle normal sezon maçları tamamlanacak. THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos AKTOR'la olan play-off serisi sebebiyle Galatasaray ve Beşiktaş Fibabanka ile oynayacağı maçları ertelenen Anadolu Efes, sarı-kırmızılı rakibiyle 20 Mayıs'ta, siyah-beyazlılarla da 24 Mayıs'ta karşılaşacak.

Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekipler play-off'a yükselecek. Ligde 7, 8, 9 ve 10. sıradaki takımlar ise play-in maçları oynayarak play-off bileti almaya çalışacak. Son 2 sıradaki takımlar ise küme düşecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ligde 30. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Türk Telekom-Beşiktaş Fibabanka (Ankara)

17 Mayıs Cumartesi:

13.00 TOFAŞ-Karşıyaka (TOFAŞ)

15.30 Aliağa Petkimspor-Bursaspor Yörsan (Enka)

18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

18 Mayıs Pazar:

15.30 Manisa Basket Divissa-Semt77 Yalovaspor (Muradiye)

15.30 Mersinspor-Darüşşafaka Lassa (Servet Tazegül)

19 Mayıs Pazartesi:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)