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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın MVP'si belli oldu

Aliağa Petkimsporlu basketbolcu Bryson Williams, Bursaspor maçında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın oyuncusu (MVP) seçildi.

IHA22 Ocak 2025 Çarşamba 11:12 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde haftanın MVP'si belli oldu
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 15. hafta mücadelesinde Bursaspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini 111-85'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sezon ligde 7. galibiyetini alan Aliağa Petkimspor'da karşılaşmaya Bryson Williams damga vurdu. 27 yaşındaki forvet, süre aldığı 24 dakikada 30 sayı, 5 ribaund üreterek galibiyetin önemli isimlerinden olurken, bu performansıyla Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın MVP'si seçildi.

Konuyla ilgili Basketbol Süper Ligi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Pota altının hakimi, haftanın MVP'si Bryson Williams oldu. Takım arkadaşlarının servislerini geri çevirmedi, boyalı alanda büyük bir hakimiyet kurdu ve Bursaspor karşısındaki önemli galibiyette dominant bir performans sergileyerek haftanın en değerli ismi seçildi" ifadelerine yer ver verildi.

Öte yandan ABD'li oyuncu, Basketbol Süper Ligi tarafından yapılan "Haftanın 5'i"ne de seçildi.

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