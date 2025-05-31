Basketbol Süper Ligi'nde kritik gün: 2 çeyrek final maçı oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finaline 2 maçla devam edilecek.

Çeyrek final serisinde Mersinspor ile Anadolu Efes, Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka arasında ikinci maçlar yarın oynanacak.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılacak Mersinspor-Anadolu Efes müsabakası saat 18.00'de başlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise hava atışı saat 20.30'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Efes ile Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu serilerde iki galibiyete ulaşacak takımlar yarı finale yükselecek. Bu iki eşleşmede turu geçen takımlar yarı finalde birbiriyle karşılaşacak.