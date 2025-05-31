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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde kritik gün: 2 çeyrek final maçı oynanacak

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serilerinde Mersinspor-Anadolu Efes ve Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka eşleşmelerinin ikinci maçları yarın oynanacak.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde kritik gün: 2 çeyrek final maçı oynanacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finaline 2 maçla devam edilecek.

Çeyrek final serisinde Mersinspor ile Anadolu Efes, Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka arasında ikinci maçlar yarın oynanacak.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılacak Mersinspor-Anadolu Efes müsabakası saat 18.00'de başlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise hava atışı saat 20.30'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Efes ile Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu serilerde iki galibiyete ulaşacak takımlar yarı finale yükselecek. Bu iki eşleşmede turu geçen takımlar yarı finalde birbiriyle karşılaşacak.

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