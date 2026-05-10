İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Basketbol Süper Ligi'nde play-off bileti alan takımlar belli oldu
Spor

Basketbol Süper Ligi'nde play-off bileti alan takımlar belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, iki erteleme maçı dışında tamamlandı. İşte sonuçlar...

AA10 Mayıs 2026 Pazar 21:35 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde play-off bileti alan takımlar belli oldu
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 erteleme maçı dışında sona erdi.

Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti.

Ligde Fenerbahçe Beko'nun 2, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin ise birer maç eksiği bulunurken müsabakalardaki sonuçlara göre play-off eşleşmeleri belli olacak.

KALAN MÜSABAKALARIN PROGRAMI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçlarının programı şu şekilde:

13 Mayıs Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

16 Mayıs Cumartesi:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

SONUÇLAR

Ligde 30. ve son hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 113-79

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Safiport Erokspor: 69-70

Karşıyaka-Bursaspor Basketbol: 84-82

TOFAŞ-Aliağa Petkimspor: 73-71

Glint Manisa Basket-Türk Telekom: 83-75

Trabzonspor-Mersinspor: 90-80

Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic: 82-89

  • Normal Sezon
  • Sonuçlar
  • basketbol süper ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Ehliyeti kaptırdı, polise yakalandı! Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.