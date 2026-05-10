Basketbol Süper Ligi'nde play-off bileti alan takımlar belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 erteleme maçı dışında sona erdi.

Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti.



Ligde Fenerbahçe Beko'nun 2, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin ise birer maç eksiği bulunurken müsabakalardaki sonuçlara göre play-off eşleşmeleri belli olacak.

KALAN MÜSABAKALARIN PROGRAMI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçlarının programı şu şekilde:

13 Mayıs Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

16 Mayıs Cumartesi:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

SONUÇLAR

Ligde 30. ve son hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 113-79

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Safiport Erokspor: 69-70

Karşıyaka-Bursaspor Basketbol: 84-82

TOFAŞ-Aliağa Petkimspor: 73-71

Glint Manisa Basket-Türk Telekom: 83-75

Trabzonspor-Mersinspor: 90-80

Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic: 82-89