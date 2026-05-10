Basketbol Süper Ligi'nde play-off bileti alan takımlar belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 erteleme maçı dışında sona erdi.
Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.
Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti.
Ligde Fenerbahçe Beko'nun 2, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin ise birer maç eksiği bulunurken müsabakalardaki sonuçlara göre play-off eşleşmeleri belli olacak.
KALAN MÜSABAKALARIN PROGRAMI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçlarının programı şu şekilde:
13 Mayıs Çarşamba:
19.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)
16 Mayıs Cumartesi:
15.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
SONUÇLAR
Ligde 30. ve son hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar şöyle:
Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 113-79
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Safiport Erokspor: 69-70
Karşıyaka-Bursaspor Basketbol: 84-82
TOFAŞ-Aliağa Petkimspor: 73-71
Glint Manisa Basket-Türk Telekom: 83-75
Trabzonspor-Mersinspor: 90-80
Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic: 82-89