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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final perdesi yarın açılacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları yarından itibaren oynanacak.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final perdesi yarın açılacak
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Ligi ilk 6 sırada tamamlayan takımlar Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji ve Mersinspor doğrudan play-off'a kaldı. İlk 6'yı takip eden 4 ekibin oynadığı play-in maçlarının ardından Galatasaray ile Türk Telekom da play-off'ta yer alma hakkını elde etti.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes ve TOFAŞ, çeyrek final ilk maçlarında ev sahibi takım olarak sahne alacak.

Play-off eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşacak ekipler adını yarı finale yazdıracak.

Ligde play-off çeyrek final eşleşmelerinin programı şöyle:

Yarın:

18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

20.30 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

30 Mayıs Cuma:

18.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray (Sinan Erdem)

31 Mayıs Cumartesi:

18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

1 Haziran Pazar:

18.00 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)

20.30 Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

  • basketbol süper ligi
  • çeyrek final
  • play-off

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