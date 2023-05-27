Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçları bugün oynanan 2 müsabakayla tamamlandı.
Mersin Edip Burhan Spor Salonu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, rakibini 83-74 yenerek seride öne geçti.
Günün diğer maçında Semt77 Yalovaspor, rakibi Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, 90. Yıl Spor Salonu'nda ağırladı. Yalova ekibi, Ankara temsilcisini 83-74 mağlup seride avantaj yakaladı.
Play-off çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar tur atlayacak.
Normal sezonu lider bitirerek doğrudan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıkan Çağdaş Bodrumspor'un ardından yükselecek ikinci takım, play-off etabının ardından belli olacak.
ÇEYREK FİNAL SERİSİNDE RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:
30 Mayıs Salı:
17.00 Depomaxx Haremspor-Yılyak Samsunspor Basketbol (Şehit Mustafa Özel)
19.00 Sigortam.Net-Finalspor (BJK Emlakjet)
31 Mayıs Çarşamba:
17.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Semt77 Yalovaspor (Gölbaşı)
17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)