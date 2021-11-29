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Spor

Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında derbi heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Derbi maçta Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ezeli rakibi Beşiktaş Icrypex'i ağırlayacak.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 11:19 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:19
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (Enka)

18.30 Galatasaray Nef-Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem)

20.00 Darüşşafaka-Frutti Extra Bursaspor (Ayhan Şahenk)

20.15 Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

1 Aralık Çarşamba:

17.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

17.30 Türk Telekom-Semt77 Yalovaspor (Ankara)

20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)

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