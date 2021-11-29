Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında derbi heyecanı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (Enka)
18.30 Galatasaray Nef-Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem)
20.00 Darüşşafaka-Frutti Extra Bursaspor (Ayhan Şahenk)
20.15 Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
1 Aralık Çarşamba:
17.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)
17.30 Türk Telekom-Semt77 Yalovaspor (Ankara)
20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
20.00 Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)