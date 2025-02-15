İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2025 Cumartesi / 17 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Basketbol Türkiye Kupası finalinde derbi zamanı: Fenerbahçe-Beşiktaş
Spor

Basketbol Türkiye Kupası finalinde derbi zamanı: Fenerbahçe-Beşiktaş

Basketbol ING Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş parkeye çıkacak. Yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakemlerden Mehmet Şahin, Kerem Baki ve Hüseyin Çelik yönetecek.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 09:47 - Güncelleme:
Basketbol Türkiye Kupası finalinde derbi zamanı: Fenerbahçe-Beşiktaş
ABONE OL

Basketbol ING Türkiye Kupası finalinde yarın Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek.

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak mücadeleyi hakemlerden Mehmet Şahin, Kerem Baki ve Hüseyin Çelik yönetecek.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final'de de Galatasaray'ı 89-74 yenerek adını finale yazdırdı.

Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıktı. Siyah-beyazlılar, sonrasında Mersinspor'u 63-83 yenerek finale yükseldi.

İKİNCİ KEZ FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA FİNALİ OLACAK

Türkiye Kupası tarihinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, ikinci kez finalde karşı karşıya gelecek.

İki takım, ilk olarak 13 Şubat 2011 tarihinde Kayseri'de oynanan finalde karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe Beko, söz konusu dönemde rakibini 81-72 yenerek üçüncü kez kupayı kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ise bu kupayı 8 kez müzesine götürürken, siyah-beyazlılar 1 kez organizasyonda mutlu sona ulaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.