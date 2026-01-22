Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre tamamlanırken, Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli olmuştu.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan; Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve Tofaş Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti.
KURA ÇEKİMİ YAPILDI
Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi yapıldı.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko
Tofaş-Beşiktaş
Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes
Türk Telekom-Trabzonspor