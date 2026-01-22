İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İşte detaylar...

22 Ocak 2026 Perşembe 12:19
Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre tamamlanırken, Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli olmuştu.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan; Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve Tofaş Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi yapıldı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko

Tofaş-Beşiktaş

Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes

Türk Telekom-Trabzonspor

  • Basketbol Türkiye Kupası
  • çeyrek final
  • eşleşme

