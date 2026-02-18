Basketbol Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 88-67 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.



Anadolu Efes, organizasyonun yarı finalinde 20 Şubat Cuma günü Beşiktaş GAİN ile saat 17.15'te karşı karşıya gelecek.

Yarı finalin diğer mücadelesinde ise Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, aynı gün saat 20.45'te karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Homesley 14, Furkan Haltalı, Flynn 14, Ponitka 4, Cavanaugh 3, Ford 9, Mitchell 1, İsmet Akpınar 6, Williams 16, Göktuğ Baş

Anadolu Efes: Loyd 13, Weiler-Babb 4, Dozier 10, Poirier 6, Ercan Osmani 10, Şehmus Hazer 18, Lee 17, Swider 6, Erkan Yılmaz 2, Jones 2, David Mutaf

1. Periyot: 4-24

Devre: 24-41

3. Periyot: 41-58