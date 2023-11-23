İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2023 Perşembe / 11 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8586
  • EURO
    31,6112
  • ALTIN
    1851.38
  • BIST100
    8035.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Basketbolda 12. hafta programı

Türkiye Basketbol Federasyonu'nundan yapılan açıklama ile ligin 12. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
Basketbolda 12. hafta programı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Çayırova Belediyespor-Sigortam.net (Çayırova)

25 Kasım Cumartesi:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Pizza Lazza Haremspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Şehit Mustafa Özel)

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)

18.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Esenler Erokspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

26 Kasım Pazar:

14.00 Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Naim Süleymanoğlu)

15.45 Konyaspor-Semt77 Yalovaspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Kapaklıspor-OGM Ormanspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

27 Kasım Pazartesi:

18.00 MKE Ankaragücü IKON Menkul-Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)

  • Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
  • Fenerbahçe Koleji Novotel
  • Çayırova Belediyespor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.