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Spor

Basketbolda derbi zamanı: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i ağırlayacak. İşte detaylar...

30 Mayıs 2024 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
Basketbolda derbi zamanı: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak.

Fenerbahçe Beko, yarı final ilk maçında Beşiktaş Emlakjet'i ağırlayacak. İki takım arasında saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN Sports 5'ten yayınlanacak.

Eşleşmede 3 galibiyete ulaşacak takım finale yükselecek.

İşte iki takım arasındaki maç programı:

30 Mayıs Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

1 Haziran Cumartesi:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

3 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (BJK Emlakjet)

4. Maç (Gerekirse):

5 Haziran Çarşamba:

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko

5. Maçlar (Gerekirse):

7 HAZİRAN CUMA:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet

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