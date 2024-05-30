Basketbolda derbi zamanı: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak.
Fenerbahçe Beko, yarı final ilk maçında Beşiktaş Emlakjet'i ağırlayacak. İki takım arasında saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN Sports 5'ten yayınlanacak.
Eşleşmede 3 galibiyete ulaşacak takım finale yükselecek.
İşte iki takım arasındaki maç programı:
30 Mayıs Perşembe:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)
1 Haziran Cumartesi:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)
3 Haziran Pazartesi:
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (BJK Emlakjet)
4. Maç (Gerekirse):
5 Haziran Çarşamba:
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko
5. Maçlar (Gerekirse):
7 HAZİRAN CUMA:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet