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Spor

Basketbolda derbiyi Beşiktaş kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 91-75 yenerek 1-0 öne geçti.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 00:28 - Güncelleme:
Basketbolda derbiyi Beşiktaş kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 91-75 yenerek 1-0 öne geçti.

Derbiye etkili başlayan Beşiktaş Fibabanka, boyalı alandan bulduğu basketlerle 3. dakikayı 10-1 önde geçti. Savunmada iyi performans gösteren siyah-beyazlılar, top kayıpları yapan Galatasaray karşısında sayılar bulmaya devam etti ve 4. dakikada farkı 14'e çıkardı: 15-1. Oyunun iki yönünde de ritmini bulamayan sarı-kırmızılı takım karşısında Mathews ile skor üreten Beşiktaş, 6. dakikayı 24-6 üstün bitirdi. Çeyreğin ortalarında toparlanan Galatasaray, pota altından bulduğu basketlere 12-0'lık seri yakalayarak farkı 6 sayıya düşürdü: 24-18. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı.

Hücumda temposunu kaybeden Beşiktaş karşısında Cummings ile basketler bulan Galatasaray, 12. dakikada üstünlüğü eline aldı: 26-28. Sleva ve Berk İbrahim Uğurlu ile üst üste sayılar kaydederek öne geçen siyah-beyazlı takım, 14. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti: 35-28. Çeyreğin ikinci bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken Beşiktaş, derbide soyunma odasına 46-40 üstün girdi.

İkinci yarıya da Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle etkili başlangıç yaptı. Peş peşe top kayıpları yaşayan Galatasaray karşısında kısa oyuncularıyla sayılar bulan siyah-beyazlı ekip, 26. dakikada farkı yeniden açtı: 61-44. Beşiktaş, sarı-kırmızılı takım karşısında final periyoduna da 20 sayılık avantajla gitti: 71-51.

Son çeyrekte skor ve oyun üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı 91-75 mağlup etti.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 1 Haziran Pazar günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Öte yandan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de derbiyi tribünden izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Ali Şakacı

Beşiktaş Fibabanka: Berk İbrahim Uğurlu 19, Needham 16, Mathews 19, Terry 8, Sleva 5, Yiğit Arslan 2, Allman 14, Morgan 6, Plavsic, Kerem Kuthan Konan 2

Galatasaray: Young 8, Palmer 14, Wallace 4, Göksenin Köksal 2, Delgado 1, Cummings 11, Izundu 18, Buğrahan Tuncer 10, Blumbergs 7, Sadık Emir Kabaca

1. periyot: 26-21

Devre: 46-40

3. periyot: 71-51

Beş faulle çıkan: 38.29 Morgan (Beşiktaş Fibabanka)

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