İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2025 Cumartesi / 20 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Basketbolda derbiyi Fenerbahçe kazandı
Spor

Basketbolda derbiyi Fenerbahçe kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde ligin normal sezonunu zirvede tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 94-70 kazandı.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 20:23 - Güncelleme:
Basketbolda derbiyi Fenerbahçe kazandı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Galatasaray'ı 94-70 yendi.

İki takım da maçın ilk bölümünde sayı üretmekte zorlanırken Galatasaray, 5. dakikada 10-6 öne geçti. Daha sonra tempoyu arttıran ve skor üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberoviç, Guduric, Metecan Birsen ve Melli ile dış atışlardan isabet buldu. Etkili mücadelesini devam ettiren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 53-32 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Baldwin'in üç sayılık isabetiyle farkı 24 (63-39) sayıya çıkardı. Galatasaray, Buğrahan Tuncer, Samet Geyik ve Izundu'nun basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, Fenerbahçe Beko son periyoda da 75-52 önde girdi.

Son çeyrekte de üstün mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Beko, derbiden 94-70 galip ayrıldı.

YAKUP SEKİZKÖK, DİSKALİFİYE OLDU

Galatasaray başantrenörü Yakup Sekizkök, müsabakada diskalifiye edildi.

Üçüncü periyodun bitmesine 3 dakika 15 saniye kala tartıştığı hakemin üst üste iki teknik faul çaldığı Sekizkök, maçtan diskalifiye oldu.

FENERBAHÇE TARAFTAR, ALİ KOÇ'U İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakada kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Taraftarlar, maçın son periyodunda yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe Beko: Guduric 14, Hall 7, Colson 8, Hayes-Davis 10, Sertaç Şanlı 4, Baldwin 15, Metecan Birsen 12, McCollum 2, Melli 3, Tarık Biberoviç 16, Melih Mahmutoğlu 3, Mert Emre Ekşioğlu

Galatasaray: Cummings 9, Buğrahan Tuncer 15, Palmer 10, Blumbergs 6, Izundu 10, Wallace 10, Sadık Emir Kabaca 4, Samet Geyik 3, Yaman Alişan 3, Altan Çamoğlu, Young

1. Periyot: 23-16

Devre: 53-32

3. Periyot: 75-52

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.