Basketbolda dev final başlıyor! Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak serinin ilk mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports Haber'den şifresiz ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Play-off final serisinin ilk 2 müsabakası, normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü ve gerekmesi halinde dördüncü mücadele Beşiktaş'ın sahasında yapılacak. İlk 4 karşılaşmada eşitlik olması durumunda şampiyon, sarı-lacivertli ekibin sahasındaki 5. ve son karşılaşmada belli olacak.

TAKIMLARIN FİNAL YOLCULUĞU

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu Fenerbahçe Beko zirvede, Beşiktaş GAİN ikinci sırada tamamladı.

İki takımın da 25 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadığı normal sezonda sarı-lacivertli ekip, ikili averajda siyah-beyazlı takıma üstünlük kurarak zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçe, çeyrek finalde Safiport Erokspor'u, yarı finalde Anadolu Efes'i eleyerek finale yükseldi. Beşiktaş ise çeyrek finalde Galatasaray MCT Technic'i, yarı finalde de Bahçeşehir Koleji'ni saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

FENERBAHÇE, LİGDE 13. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Sarı-lacivertli ekip, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü üst üste olmak üzere 13. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

Ligde ilk kez 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF, 14 YILLIK ÖZLEME SON VERMEK

Siyah-beyazlı ekip, Basketbol Süper Ligi'nde 14 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için mücadele edecek.

Ligde ilk kez 1974-1975 sezonunda zirvede yer alarak kupanın sahibi olan Beşiktaş, 2011-2012'de ise ikinci ve son şampiyonluğunu elde etti.

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde art arda ikinci kez finale çıkma başarısı gösteren siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye üstünlük kurarak ligde 14 yıl sonra kupanın sahibi olmaya çalışacak.

İKİ TAKIM ARASINDA SON 4 FİNALİN GALİBİ FENERBAHÇE BEKO

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş GAİN ile oynadığı son 4 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

İki takım, iki kez Türkiye Kupası finali (2025, 2026), birer defa da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi (2025) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında (2025) karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Beko, 2 kez Türkiye Kupası finali ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek kupaları müzesine götürdü.