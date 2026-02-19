İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7732
  • EURO
    51,7584
  • ALTIN
    7056.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Basketbolda Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak!
Spor

Basketbolda Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak!

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes maçıyla başlayacak.

AA19 Şubat 2026 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
Basketbolda Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak!
ABONE OL

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ve Anadolu Efes, kupada adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı ve A Spor'dan canlı yayımlanacak Dörtlü Final'de ilk maçlar, yarın oynanacak.

Günün ilk müsabakasında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes, saat 17.15'te karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak diğer müsabakada ise Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak.

Bu maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Türkiye Kupası, 22 Şubat Pazar günü sahibini bulacak.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final maç programı şöyle:

Yarın:

17.15 Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes

20.45 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom

22 Şubat Pazar:

20.00 Final

  • Beşiktaş GAİN
  • Anadolu Efes
  • Basketbol Erkekler Türkiye Kupası
  • Dörtlü Final

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.