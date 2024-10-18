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Spor

Basketbolda Ege derbisi: Aliağa Petkimspor-Manisa Basket

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın Manisa Basket'e konuk olacak.

IHA18 Ekim 2024 Cuma 11:40 - Güncelleme:
Basketbolda Ege derbisi: Aliağa Petkimspor-Manisa Basket
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Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Manisa Basket'le karşı karşıya gelecek. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibinin 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunurken ev sahibi Manisa Basket'in ise oynadığı 2 maçta da galibiyeti bulunmuyor. Aliağa Petkimspor, rakibini yenerek ilk deplasmanda galibiyetini almayı hedeflerken, ev sahibi Manisa Basket ise bu sezonki ilk galibiyetiyle tanışmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da kazanan taraf Aliağa Petkimspor oldu.

Bu karşılaşma sonrasında İzmir ekibi, 23 Ekim Çarşamba günü yine deplasmana giderek Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile oynayacak.

  • Manisa Basket
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  • basketbol süper ligi

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