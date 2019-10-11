Basketbolda haftanın programı belli oldu
Türkiye basketbol liglerinde haftanın programı açıkladı.
Basketbol Süper Ligi, 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 2. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
Basketbol Süper Ligi
12 Ekim Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.15 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Şahinbey)
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta (Sinan Erdem)
20.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)
13 Ekim Pazar:
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor (Gazanfer Bilge)
15.15 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
17.30 Teksüt Bandırma-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)
20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Darüşşafaka Tekfen (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
12 Ekim Cumartesi:
14.00 Samsun Canik Belediyespor-Adana Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş (Metro Enerji)
16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ Etlik)
17.00 İzmit Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (Kocaeli Atatürk)
17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)
13 Ekim Pazar:
15.15 Galatasaray-Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
11 Ekim Cuma:
16.30 Anadolu Basket-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOBB ETÜ)
18.00 1881 Düzce Belediyespor-Yalovaspor (Kalıcı Konutlar Merkez)
12 Ekim Cumartesi:
14.30 Final Gençlik-Mamak Belediyespor (Bursa Atatürk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor (Muradiye)
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kurtdereli)
16.00 Konyaspor-Gemlik Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
16.00 Petkimspor-Akhisar Belediyespor (ENKA)
17.00 Samsunspor-Merkezefendi Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
11 Ekim Cuma:
18.00 Urla Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (12 Eylül)
12 Ekim Cumartesi:
14.00 İstanbul Üniversitesi-Mardin Büyükşehir Başak (Prof. Dr. Turgay Atasü)
14.00 Bursa Büyükşehir-Edremit Belediyesi Gürespor (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)
14.00 Antalya 07 Basketbol-Emlak Konut (Antalya)
15.00 Yalova VİP-Bayraklı Belediyespor (90. Yıl)
17.00 1881 Düzce Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Kalıcı Konutlar Merkez)
13 Ekim Pazar:
14.00 Mersin Üniversitesi-Sakarya Yükseliş (Mersin Üniversitesi)
17.00 Bosna 34-Nesibe Aydın (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)
(AA)
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