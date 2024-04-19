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Spor

Basketbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 34. ve son hafta maçları yapılacak.

AA19 Nisan 2024 Cuma 10:43 - Güncelleme:
Basketbolda haftanın programı belli oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 34. ve son hafta maçları yapılacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise play-off final serisine devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde program şöyle:

-TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Reeder Samsunspor-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Lassa (Ülker)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Çağdaş Bodrumspor (Pamukkale Üniversitesi)

21 Nisan Pazar:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Muradiye)

15.30 Aliağa Petkimspor-Bursaspor İnfo Yatırım (ENKA)

18.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

20.30 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)

22 Nisan Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Galatasaray Ekmas (BJK Emlakjet)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

21 Nisan Pazar:

15.00 Konyaspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Selçuklu Belediyesi)

15.00 OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

15.00 Esenler Erokspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Başakşehir)

15.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Semt77 Yalovaspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Finalspor-Gaziantep Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Kapaklıspor-Sigortam.net (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Pizza Lazza Haremspor (Iğdır Kazım Karabekir)

15.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Çayırova Belediyesi (Edip Buran)

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİ

PLAY-OFF FİNAL SERİSİ

Yarın:

15.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Danilo's Pizza Bursa Ant Spor (Bodrum)

23 Nisan Salı:

15.30 Danilo's Pizza Bursa Ant Spor- YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Gemlik)

  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

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