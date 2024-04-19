Basketbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 34. ve son hafta maçları yapılacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise play-off final serisine devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde program şöyle:
-TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Reeder Samsunspor-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Dağıstanlı)
15.30 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Lassa (Ülker)
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Çağdaş Bodrumspor (Pamukkale Üniversitesi)
21 Nisan Pazar:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Muradiye)
15.30 Aliağa Petkimspor-Bursaspor İnfo Yatırım (ENKA)
18.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
20.30 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)
22 Nisan Pazartesi:
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Galatasaray Ekmas (BJK Emlakjet)
TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
21 Nisan Pazar:
15.00 Konyaspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Selçuklu Belediyesi)
15.00 OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)
15.00 Esenler Erokspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Başakşehir)
15.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Semt77 Yalovaspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.00 Finalspor-Gaziantep Basketbol (Naim Süleymanoğlu)
15.00 Kapaklıspor-Sigortam.net (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
15.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Pizza Lazza Haremspor (Iğdır Kazım Karabekir)
15.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Çayırova Belediyesi (Edip Buran)
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİ
PLAY-OFF FİNAL SERİSİ
Yarın:
15.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Danilo's Pizza Bursa Ant Spor (Bodrum)
23 Nisan Salı:
15.30 Danilo's Pizza Bursa Ant Spor- YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Gemlik)