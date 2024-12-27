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Spor

Basketbolda haftanın programı belli oldu

TBF, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. hafta maçlarının programını duyurdu.

AA27 Aralık 2024 Cuma 09:47 - Güncelleme:
Basketbolda haftanın programı belli oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 18. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

19.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

Yarın:

15.30 Mersinspor-TOFAŞ (Servet Tazegül)

18.00 Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

29 Aralık Pazar:

15.30 Anadolu Efes-Karşıyaka (Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray (İzmir ENKA)

20.30 Fenerbahçe Beko- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

30 Aralık Pazartesi:

18.00 Manisa Basket-Beşiktaş Fibabanka (Muradiye)

20.30 Bursaspor Yörsan-Yalovaspor Basketbol (TOFAŞ)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

15.00 Bodrum Basketbol-Danilos Pizza (Bodrum)

29 Aralık Pazar:

14.00 Emlak Konut-İlkem Yapı Tarsusspor (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 ÇBK Mersin-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.00 OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

17.00 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

Yarın:

13.00 iLab Basketbol-Gaziantep Basketbol (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

15.00 Esenler Erokspor-Haremspor (Ahmet Cömert)

17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (Gölbaşı)

29 Aralık Pazar:

13.00 İstanbul Ankaspor-Çayırova Belediyesi (Ahmet Cömert)

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Selçuklu Belediyesi)

15.30 Trabzonspor-Kapaklıspor (Hayri Gür)

16.30 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Pizzabulls Co Basket (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

30 Aralık Pazartesi:

17.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Çağdaş Bodrumspor (TOBB ETÜ)

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