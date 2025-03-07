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Spor

Basketbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, bu hafta liglerde oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.

AA7 Mart 2025 Cuma 10:16 - Güncelleme:
Basketbolda haftanın programı belli oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

20.30 Semt77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji (90. Yıl)

Yarın:

15.30 Darüşşafaka Lassa-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Galatasaray-Karşıyaka (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Bursaspor Yörsan-TOFAŞ (TOFAŞ)

9 Mart Pazar:

13.00 Mersinspor-Beşiktaş Fibabanka (Servet Tazegül)

15.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (Enka)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)

10 Mart Pazartesi:

19.00 Manisa Basket-Anadolu Efes (Muradiye)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

14.00 Çimsa ÇBK Mersin-Bodrum Basketbol (Servet Tazegül)

Yarın:

15.30 Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

15.30 Danilos Pizza-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

9 Mart Pazar:

14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Opet (BJK Fibabanka)

16.00 BOTAŞ-İlkem Yapı Tarsusspor (Ankara)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

15.00 iLab Basketbol-Bandırma Bordo Basketbol (BJK Fibabanka)

17.00 Çayırova Belediyesi-Trabzonspor (Çayırova)

Yarın:

14.00 İstanbul Ankaspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

15.00 Pizzabulls Co Basket-Fenerbahçe Koleji Novotel (Küçükçekmece Halkalı)

17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)

9 Mart Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Çağdaş Bodrumspor (Karataş Şahinbey)

15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Haremspor (Kurtdereli)

17.00 OGM Ormanspor-Kapaklıspor (M. Sait Zarifoğlu)

10 Mart Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Ahmet Cömert)

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