Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 10'uncu hafta maçları oynanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

15.30 Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ (Ayhan Şahenk)

18.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

20.30 Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

10 Kasım Pazar:

13.00 Bursaspor-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

15.30 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)

18.00 Manisa Basket-Fenerbahçe Beko (Muradiye)

19.00 Yalovaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (90. Yıl)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

18.30 Shipeddy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Haremspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

Yarın:

13.45 Pizzabulls CO Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Küçükçekmece Halkalı)

16.45 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Koleji Novotel (Karataş Şahinbey)

17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Konya Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)

18.30 iLab Basketbol-Finalspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

10 Kasım Pazar:

14.00 İstanbul Ankaspor-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Ahmet Cömert)

15.45 OGM Ormanspor-Çağdaş Bodrumspor (M.Sait Zarifoğlu)

17.30 Çayırova Belediyespor-Kapaklıspor (Çayırova)

11 Kasım Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-Trabzonspor (Ahmet Cömert)