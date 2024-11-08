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Spor

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. İşte basketbol liglerinde haftanın fikstürü

AA8 Kasım 2024 Cuma 11:51 - Güncelleme:
Basketbolda haftanın programı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 10'uncu hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

15.30 Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ (Ayhan Şahenk)

18.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

20.30 Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

10 Kasım Pazar:

13.00 Bursaspor-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

15.30 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)

18.00 Manisa Basket-Fenerbahçe Beko (Muradiye)

19.00 Yalovaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (90. Yıl)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

18.30 Shipeddy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Haremspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

Yarın:

13.45 Pizzabulls CO Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Küçükçekmece Halkalı)

16.45 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Koleji Novotel (Karataş Şahinbey)

17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Konya Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)

18.30 iLab Basketbol-Finalspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

10 Kasım Pazar:

14.00 İstanbul Ankaspor-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Ahmet Cömert)

15.45 OGM Ormanspor-Çağdaş Bodrumspor (M.Sait Zarifoğlu)

17.30 Çayırova Belediyespor-Kapaklıspor (Çayırova)

11 Kasım Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-Trabzonspor (Ahmet Cömert)

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