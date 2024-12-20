Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 13'üncü hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

15.30 Yalovaspor Basketbol-Mersinspor (Yalova 90. Yıl)

18.00 Beşiktaş Fibabanka-Aliağa Petkimspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

20.30 Galatasaray-Darüşşafaka Lassa (Basketbol Gelişim Merkezi)

22 Aralık Pazar:

13.00 Karşıyaka-Manisa Basket (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor Yörsan (Gazanfer Bilge)

18.00 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Danilos Pizza-Fenerbahçe Opet (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

22 Aralık Pazar:

15.00 Nesibe Aydın-Bodrum Basketbol (TOBB ETÜ)

16.00 Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)