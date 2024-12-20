Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 13'üncü hafta maçları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
15.30 Yalovaspor Basketbol-Mersinspor (Yalova 90. Yıl)
18.00 Beşiktaş Fibabanka-Aliağa Petkimspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
20.30 Galatasaray-Darüşşafaka Lassa (Basketbol Gelişim Merkezi)
22 Aralık Pazar:
13.00 Karşıyaka-Manisa Basket (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor Yörsan (Gazanfer Bilge)
18.00 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
23 Aralık Pazartesi:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)
ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
14.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir Spor Kompleksi)
16.00 Danilos Pizza-Fenerbahçe Opet (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
17.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)
22 Aralık Pazar:
15.00 Nesibe Aydın-Bodrum Basketbol (TOBB ETÜ)
16.00 Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)