İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2026 Cuma / 21 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1495
  • EURO
    50,2775
  • ALTIN
    6202.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15 ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.

AA9 Ocak 2026 Cuma 09:41 - Güncelleme:
Basketbolda haftanın programı
ABONE OL

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

10 Ocak Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Türk Telekom-Glint Manisa Basket (Ankara)

20.30 Bursaspor Basketbol-Karşıyaka (TOFAŞ)

11 Ocak Pazar:

13.00 Mersinspor-Trabzonspor (Servet Tazegül)

18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (Enka)

12 Ocak Pazartesi:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.30 Kipaş İstiklalspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Kahramanmaraş Merkez)

19.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

19.30 Cemefe Gold Haremspor-Gaziantep Basketbol (Beylikdüzü)

20.00 Göztepe-Fenerbahçe Koleji RAMS (Altındağ Atatürk)

10 Ocak Cumartesi:

14.45 İlab Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Beşiktaş GAİN)

16.30 Çayırova Belediyesi-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Çayırova)

11 Ocak Pazar:

13.00 Finalspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (TOFAŞ)

12 Ocak Pazartesi:

20.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)

  • Türkiye Sigorta Basketbol
  • 19. hafta maçları
  • Türkiye Basketbol Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.