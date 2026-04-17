Basketbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Basketbolda liglerde yeni hafta heyecanı başlıyor. Basketbol Süper Ligi'nde 27, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 34. hafta müsabakaları oynanacak. İşte program...

AA17 Nisan 2026 Cuma 09:24
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 34. ve son hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 TOFAŞ-Beşiktaş GAİN (TOFAŞ)

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Mersin Spor-Bursaspor Basketbol (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)

19 Nisan Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Safiport Erokspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Fenerbahçe Beko-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Glint Manisa Basket (ENKA)

20 Nisan Pazartesi:

19.00 Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

16.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Çayırova Belediyespor (TOBB ETÜ)

16.00 Darüşşafaka Lassa-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16.00 iLab Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

16.00 Kipaş İstiklalspor-Gaziantep Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)

16.00 Cemefe Gold Haremspor-Fenerbahçe Koleji RAMS (Beylikdüzü)

16.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Parmos Bordo BK (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Finalspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (TOFAŞ)

