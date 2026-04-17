Basketbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 34. ve son hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 TOFAŞ-Beşiktaş GAİN (TOFAŞ)
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Sinan Erdem)
15.30 Mersin Spor-Bursaspor Basketbol (Servet Tazegül)
18.00 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)
19 Nisan Pazar:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Safiport Erokspor (Gazanfer Bilge)
15.30 Fenerbahçe Beko-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Aliağa Petkimspor-Glint Manisa Basket (ENKA)
20 Nisan Pazartesi:
19.00 Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Yarın:
16.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Çayırova Belediyespor (TOBB ETÜ)
16.00 Darüşşafaka Lassa-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
16.00 iLab Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
16.00 Kipaş İstiklalspor-Gaziantep Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)
16.00 Cemefe Gold Haremspor-Fenerbahçe Koleji RAMS (Beylikdüzü)
16.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Parmos Bordo BK (Selçuklu Belediyesi)
16.00 Finalspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (TOFAŞ)