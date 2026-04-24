Basketbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek. Haftanın açılış maçında Glint Manisa Basket ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

AA24 Nisan 2026 Cuma 09:24 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-in etabında ise ise yarın oynanacak Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol mücadelesiyle play-off'a katılacak son takım belirlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Glint Manisa Basket-Fenerbahçe Beko (Muradiye)

Yarın:

Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor (Beşiktaş GAİN)

13.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)

26 Nisan Pazar:

13.00 Karşıyaka-Safiport Erokspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 Trabzonspor-Galatasaray MCT Technic (Hayri Gür)

18.00 Bursaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

27 Nisan Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor (Pamukkale Üniversitesi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

16.00 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Gölbaşı)

