Basketbolda yeni hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Beko-Glint Manisa Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Mersinspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

20.30 Galatasaray MCT Technic-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

28 Aralık Pazar:

13.00 Safiport Erokspor-Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş GAİN (ENKA)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor Basketbol (Gazanfer Bilge)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)

13.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Çimsa ÇBK Mersin (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

13.00 Fenerbahçe Opet-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş BOA (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Darüşşafaka Lassa (Gölbaşı)

Yarın:

14.45 Çayırova Belediyespor-MKE Ankaragücü Basketbol (Çayırova)

16.30 OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

28 Aralık Pazar:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Finalspor (Gazanfer Bilge)

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Cemefe Gold Haremspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Gaziantep Basketbol-Kipaş İstiklalspor (Karataş Şahinbey)

29 Aralık Pazartesi:

20.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-iLab Basketbol (Kocaeli Atatürk)