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Spor

Baskonia 19 sayıdan gelerek lideri devirdi

THY EuroLeague'in 18. haftasında sahasında lider Paris Basket'i konuk eden Baskonia, rakibini 94-81'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi28 Aralık 2024 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Baskonia 19 sayıdan gelerek lideri devirdi
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THY EuroLeague'in 18. haftasında Baskonia evinde Paris Basket'i 94-81 mağlup etti

Baskonia bir bölümde 38-57'yle 19 sayı farkla geri düştüğü maçta ikinci yarıda geri döndü ve rakibini 94-81 mağlup etti.

Bu sonuçla Baskonia 8. galibiyetini alırken Paris ise 6. yenilgisini yaşadı.

Baskonia'da Markus Howard 28 sayı – 4 asist, Chima Moneke 29 sayı – 10 ribaunt, Nikos Rogkavopoulos 10 sayı – 5 ribaunt, Trent Forrest, Kamar Baldwin ve Donta Hall 8 sayıyla mücadele etti.

Paris'te Nadir Hifi 16 sayı – 4 asist, TJ Shorts 14 sayı – 4 asist, Maodo Lo 12 sayı – 3 asist, Collin Malcolm 10 sayı – 6 ribaunt, Yakuba Ouattara 6, Tyson Ward 5 sayıyla maçı tamamladı

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