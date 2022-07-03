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Spor

Başpehlivan Cengizhan Şimşek hamam geleneğini sürdürdü

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek, hamama gitme geleneğini sürdürdü.

DHA3 Temmuz 2022 Pazar 23:49 - Güncelleme:
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Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Antalyalı Cengizhan Şimşek, 'hamama gitme' ritüelini bozmadı. Hamam yolunda halkı selamlayan Şimşek, mutluluğunun ifade edilemez olduğunu belirtti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ın en genç güreşçisi olan rakibi Mustafa Taş'ı yenerek şampiyon oldu. Şimşek, güreşin ardından altın kemeri ve kupayı alarak 'geleneksel hamam yürüyüşü' geleneğini yaptı. Sarayiçi'nden faytona binip ayrılan Şimşek, kent merkezinde faytondan inip yürüyerek yoluna devam etti.

Kent merkezinde vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Şimşek, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı. Altın kemer yolunda ilk kez şampiyonluğa ulaşan Cengizhan Şimşek'i bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı. Selimiye Camii yanında arkasında bulunan hamamda yorgunluğunu atan Şimşek, çok mutlu olduğunu belirtti. Şimşek,"Hayal gibi ama hayal değil. Hayalim gerçekleşti. Şükür rabbime. Beni destekleyen, seven bütün seyircilerime, akrabalarım ve sevenlerime, tüm Antalya'ya selamlarımı iletiyorum" dedi.

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