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Spor

Başpehlivanlara ödülünü Bakan Aşkın Bak verdi

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık müsabakalarında İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu.

IHA9 Temmuz 2023 Pazar 20:36 - Güncelleme:
Başpehlivanlara ödülünü Bakan Aşkın Bak verdi
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Edirne'de 6 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 9 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 141 pehlivanın kıran kırana gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı. Bugün çeyrek finalde ardından da yarı finalde rakiplerini yenen başpehlivan kategorisinde güreşen İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek başpehlivanlık final müsabakasında güreşti. Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivanlığı kazandı.

Başpehlivanların kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından verildi. Bakan Aşkın Bak, başpehlivan Yusuf Can Zeybek'e altın kemerini taktı. Başpehlivan Yusuf Can Zeybek törende altın kemerini kuşandı. Ayrıca, başpehlivan Zeybek'e 1 milyon TL para ödülü verildi.

  • 662 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  • Yusuf Can Zeybek
  • Bakan Aşkın Bak

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