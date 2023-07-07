İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2023 Cuma / 19 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0995
  • EURO
    28,4159
  • ALTIN
    1607.86
  • BIST100
    6190.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bastien Schweinsteiger'den Pep Guardiola eleştirisi
Spor

Bastien Schweinsteiger'den Pep Guardiola eleştirisi

Eski Alman futbolcu Bastien Schweinsteiger, Pep Guardiola'nın Bayern Münih'i çalıştırdığı dönem üzerinden deneyimli teknik adama eleştirilerde bulundu.

7 Temmuz 2023 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Bastien Schweinsteiger'den Pep Guardiola eleştirisi
ABONE OL

Alman futbolunun önemli isimlerinden Bastian Schweinsteiger, Pep Guardiola'nın Bayern'i çalıştırdığı döneme atıfta bulunarak eleştirilerde bulundu.

Schweinsteiger Alman futbolunun özellikle Milli Takımlar bazında yaşadığı düşüşün nedenlerinden birinin Guardiola'nın Bayern dönemi olduğunu söyleyerek, "Guardiola Bayern'e geldiğinde herkes doğru oyunun bu olduğuna inandı, halbuki Alman futbolu savaşçı ve maçın sonuna kadar koşmaya hazır bir takım olarak bilinirdi. Son 7-8 yıldır kendi futbolumuzu unutup kısa ve güzel paslar vermeye odaklandık. Bu durum Alman futbolunun değerlerini kaybettirdi." sözlerini kullandı.

Son Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda İngiltere'ye elenen Almanya, 2022 Dünya Kupası'nda ise averajla gruplardan çıkamamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.