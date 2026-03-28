28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Spor

Bastoni'den Barcelona'ya açık kapı

İspanyol gazetesi Marca'ya göre, İnter forması giyen Alessandro Bastoni olası bir Barcelona transferine sıcak bakıyor.

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 19:04
Inter forması giyen Alessandro Bastoni'nin Barcelona'ya transferine yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

Marca'nın haberine göre, Bastoni, Barcelona'ya transfer olma isteğini dile getirdi.

BASTONI'DEN YEŞİL IŞIK

Henüz resmi görüşmeler başlamasa da Barcelona'nın Bastoni'yi yokladığı ve oyuncunun da gelecek sezon Camp Nou'da forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Inter cephesinin de görüşmelere açık olduğu, ancak kulüpler arasında henüz resmi temas kurulmadığı aktarıldı.

70 MİLYON EURO ENGELİ

Transferin önündeki en büyük engelin ise oyuncunun maliyeti olduğu ifade edildi. Bastoni'nin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon euro seviyesinde olduğu ve bu rakamın Barcelona için oldukça yüksek bulunduğu kaydedildi.

ALTERNATİFLER DE LİSTEDE

Barcelona yönetimi, Bastoni transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif isimleri de değerlendirmeye aldı. Bu doğrultuda Tottenham forması giyen Micky van de Ven ve Borussia Dortmund oyuncusu Nico Schlotterbeck öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

