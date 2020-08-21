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Spor

Bastos için Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya

İtalya Seri A'da Lazio forması giyen Bastos için Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşı geldi. İtalya'da çıkan habere göre Başakşehir transferde bir adım önde.

21 Ağustos 2020 Cuma 21:48 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 21:48
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Angolalı stoper Bastos için İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'den Beşiktaş ve Başakşehir transfer için karşı karşıya geldi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; son Süper Lig şampiyonu Başakşehir ve Süper Lig devlerinden Beşiktaş stoper oyuncusu için harekete geçti.

22 RESMİ MAÇA ÇIKTI

İki kulüp arasından Başakşehir daha istekli olan taraf durumunda ve Beşiktaş'a göre daha şanslı konumda yer alıyor.

Bastos, geçtiğimiz sezon takımı ile 22 resmi maça çıktı. Toplam 1.285 dakika süre alan stoper oyuncusu, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

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