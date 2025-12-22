İSTANBUL 12°C / 9°C
Spor

Batagov: Duran toptan gol yemek zor duruma sokuyor

Trabzonspor'da forma giyen Arseniy Batagov, Gençlerbirliği maçının ardından duran toplarda sorun yaşadıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ22 Aralık 2025 Pazartesi 22:41 - Güncelleme:
Batagov: Duran toptan gol yemek zor duruma sokuyor
Trabzonspor'da forma giyen Arseniy Batagov, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"DURAN TOPLARDA SIKINTI ÇEKTİK"

Karşılaşmada duran toplarda yaşanan sorunlara dikkat çeken Batagov, "Bugün duran toplarda sıkıntı çektik. Bu tür maçlarda duran toptan gol yemek zor duruma sokuyor" ifadelerini kullandı.

"İYİ DURUMDAYIZ, BUNDAN DOLAYI MUTLUYUZ"

Genel tabloya da değinen genç futbolcu, son haftalardaki puan kayıplarına rağmen ilk yarıyı olumlu değerlendirdi. Batagov, "Son maçlarda puanlar kaybetsek de genel anlamda iyi bir ilk yarı geçirdik. Şu an 3. sıradayız, iyi durumdayız, bundan dolayı mutluyuz" dedi.

"LİGİN İKİNCİ YARISI DAHA İYİ OLACAK"

Ligin ikinci yarısına dair umutlu konuşan Arseniy Batagov, sözlerini "Ligin ikinci yarısı bizim için daha iyi olacak" ifadeleriyle tamamladı.

