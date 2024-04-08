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Spor

Batista Mendy: Önemli olan takıma katkı sağlamak

Trabzonspor'un başarılı orta sahası Batista Mendy, son dönemde stoper bölgesinde kullanılması ile ilgili konuştu. 24 yaşındaki oyuncu, 'Önemli olan takıma katı sağlamak, bunun için elimden geleni yapıyorum.' ifadelerini kullandı.

Sabah8 Nisan 2024 Pazartesi 10:51 - Güncelleme:
Batista Mendy: Önemli olan takıma katkı sağlamak
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Trabzonspor'un sezon başında Angers'ten aldığı ve 4+1 yıllık imza attırdığı Batista Mendy, merkez orta saha olmasına rağmen sezon içerisinde bazı maçlarda ön libero bazen de stoperde oynadı.

Abdullah Avcı geldikten sonra 7 maçta ilk 11'de stoper olarak başlayan, 6 karşılaşmada ise oyunun gidişatına göre ikinci yarıda stoper bölgesine çekilen 24 yaşındaki futbolcu, stoper pozisyonuyla ilgili olarak, "Önemli olan takıma katkı sağlamak, ben bunun için elimden geleni yapıyorum" dedi ve her yerde oynayabileceğini dile getirdi.

Trabzonspor'da bu sezon 29 maçta süre bulan Mendy, bir kez gol sevinci yaşadı.

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