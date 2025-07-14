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Spor

Batista Mendy transferini duyurdular! Fransa'ya dönüyor

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Batista Mendy için transfer haberi geldi. 25 yaşındaki oyuncu için Fransa'dan teklif olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi14 Temmuz 2025 Pazartesi 20:31 - Güncelleme:
Batista Mendy transferini duyurdular! Fransa'ya dönüyor
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Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Batista Mendy için Fransa ekibi Paris FC harekete geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre, Fransa Ligue 1'in yeni ekiplerinden Paris FC, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu için görüşme gerçekleştirdi.

Trabzonspor ile 25 yaşındaki Fransız oyuncu için görüşme gerçekleştiren Paris FC, bordo-mavililerin istediği bonservis bedelini yüksek bulduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon bordo mavili formayı 43 kez sırtına geçiren Mendy, 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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