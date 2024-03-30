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Spor

Batista Mendy: Türk halkı çok sıcakkanlı

Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız orta saha, açıklamalarında Trabzonspor'daki atmosferi de değindi.

30 Mart 2024 Cumartesi 01:21 - Güncelleme:
Batista Mendy: Türk halkı çok sıcakkanlı
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Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Batista Mendy yaptığı açıklamada, "Trabzon'da kendimi çok iyi hissediyorum. Türk halkı ve Trabzon halkı çok sıcakkanlı. Taraftarlar beni sürekli destekliyor. Bu durum beni daha fazla motive ediyor." dedi.

"SÜREKLİ ELEŞTİRİLDİM"

Fransız oyuncu, "Teknik olarak rahat bir oyuncu olduğum için sürekli eleştirildim ancak pozisyonuma göre yeterince agresif değilim. Çok daha fazla kişilik ve karakterle oynamam, daha fazla ikili mücadele kazanmamı, daha fazla top kazanmamı ve daha da konsantre olmamı sağladı." şeklinde konuştu.

"KISKANACAK BİR ŞEY YOK"

Batista Mendy ayrıca, "Çalışma alışkanlıklarımı büyük ölçüde değiştirdim. Angers dönemimden beri kişisel bir fiziksel antrenörüm var. Performansımı incelemek için maç videolarımı bana gönderen bir video analistim var. Kulüp her anlamda donanımlı. Bazı şeyleri gerçekleştirmek için her türlü imkanımız var. Tesisler gerçekten modern. Hem de Fransa'nın en iyilerini kıskanmamıza gerek kalmayacak kadar iyi." ifadelerini kullandı.

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