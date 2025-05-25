İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2025 Pazar / 28 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1011
  • EURO
    44,4609
  • ALTIN
    4204.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Batista Mendy'e Fransız kancası! İşte Trabzonspor'un istediği rakam
Spor

Batista Mendy'e Fransız kancası! İşte Trabzonspor'un istediği rakam

Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala transferde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor'un 25 yaşındaki yıldız oyuncusu Batista Mendy için Fransız ekibi düğmeye bastı. Daha önce bordo mavili ekiple Batista Mendy için temasa geçen ancak anlaşma sağlayamayan Ligue 1 ekibinin bu sefer işi sıkı tutuğu öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2025 Pazar 10:37 - Güncelleme:
Batista Mendy'e Fransız kancası! İşte Trabzonspor'un istediği rakam
ABONE OL

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Batista Mendy bir kez daha Rennes kulübünün radarına girdi. Oyuncu için ara transfer döneminde bordo-mavililerle temasa geçen ancak anlaşma sağlayamayan Fransız ekibinin bu kez işi sıkı tuttuğu öğrenildi.

L'Equipe'in haberine göre; Rennes Sportif Direktörü Loic Desire, Mendy konusunda kararlı adımlar atmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un Mendy'nin ayrılığına sıcak baktığı ancak 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği öğrenildi. 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan Fransız orta saha için Premier Lig'den bazı kulüplerin de devrede olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor'un 2023/2024 sezonunun yaz transfer döneminde transfer ettiği Batista Mendy, bu sezon Trabzonspor forması altında 34 tanesi ilk 11 olacak şekilde toplam 36 maça çıktı ve takımına 2 gol 2 asist katkısı verdi

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.