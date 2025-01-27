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Spor

Batista Mendy'nin yeni talip Ada'dan

Fransız ekibi Rennes'in adından İngiliz kulübü Crystal Palace da Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Batista Mendy için harekete geçti ve bordo mavili kulübe ilgi mektubu gönderdi.

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 12:37 - Güncelleme:
Batista Mendy'nin yeni talip Ada'dan
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Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Batista Mendy için Fransa dışında İngiltere'den de teklifler gelmeye başladı. Premier Lig ekibi Crystal Palace, Mendy için ilgi mektubu gönderdi.

İngiliz ekibi Crystal Palace, Fransız futbolcu için 10 milyon sterlini gözden çıkardı. Ada gazeteleri, "Trabzonspor'un orta sahasında görev yapan Mendy gelişime açık ve potansiyeli yüksek bir oyuncu. Palace, transferinde ısrarcı olduğunu 10 milyon sterlinlik bir teklif yaparak gösterdi" yorumunu yaptı.

Fransız ekibi Rennes'in 12+1 milyon euroluk teklif yaptığı Mendy ile ilgilendiğini bir yazı ile Trabzonspor'a ileten Crystal Palace'ın bu konudaki ciddiyetini gösterdiği ifade edildi. 25 yaşındaki Batista Mendy 1.5 yıl önce Angers'ten 4.4 milyon euroya transfer edilmişti.

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