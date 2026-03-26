İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,363
  • EURO
    51,3936
  • ALTIN
    6361.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Batistuta'dan Messi ve Maradona kıyası
Gabriel Batistuta, Diego Maradona'nın yalnız bir şekilde hayatını kaybettiğini belirterek kendisini suçlu hissettiğini söyledi. Arjantinli efsane, Lionel Messi ile kıyasladığında ise “Benim için en iyisi hâlâ Diego” ifadelerini kullandı.

26 Mart 2026 Perşembe 17:54
ABONE OL

Arjantinli eski golcü Gabriel Batistuta, milli takımda aynı soyunma odasını paylaştığı Diego Armando Maradona ile ilgili konuştu.

Batistuta, "Sorunları olsa da Diego benim için harika bir insandı. Benden büyük olmasına rağmen ona her zaman doğruyu söylemeye çalıştım. Belki de bu yüzden bana saygı duyuyordu." dedi.

Maradona'nın ölümüyle ilgili konuşan Batistuta, "Çok yazık çünkü Diego harika bir insandı ve yalnız öldü. Yanında kimse yoktu, bir köpek gibi öldü. Onu korumak için yeterince çaba göstermedik. Kendimi suçlu hissediyorum, ona yardım edebilirdim. Birini seviyorsanız, ihtiyacı olduğunda yanında olmalısınız. Bize inanılmaz anlar yaşattı. Umarım bu Lionel Messi'nin başına gelmez. Onlara baktığınızda, her şeye sahip olduklarını, süper kahraman olduklarını düşünürsünüz ama onlar da insan." dedi.

Messi ile ilgili sözlerinin ardından Maradona ve Messi arasındaki farkı anlatan Gabriel Batistuta, "İkisi farklı: Messi çok fazla gol attı ve daha sakin bir oyuncu. Diego ise daha fazlasına sahipti; karizma, kişilik. Benim için en iyisi hala Diego." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da yol kavgası! Vatandaşlar ayıramadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.