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Spor

Batman Petrolspor, TPAO'ya devredildi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Batman Petrolspor, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) devredildi.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 17:48 - Güncelleme:
Batman Petrolspor, TPAO'ya devredildi
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Yapılan anlaşma çerçevesinde TPAO'ya devredilen kulübün başkanlığına TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir getirilirken, kulübün ismi de TPAO Batman Petrolspor olarak değiştirildi.

Takımın teknik direktörlüğüne de Mustafa Reşit Akçay getirildi.

Kulüp başkanı Mustafa Demir, TPAO yerleşkesindeki Kristal Park Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, 1960 yılında kurum çatısı altında kurulmuş olan kulübün yeni bir oluşum içerisinde olduğunu söyledi.

Resmi devir işlemlerinin 6 Temmuz'da tamamlandığını kaydeden Demir, sonrasında alacakları bulunan tüm futbolculara ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

Transfer çalışmalarına başladıklarını kaydeden Demir, şimdiye kadar 4 oyuncuyla anlaştıklarını, iç transferde de 4 oyuncuyla anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Demir, 8 oyuncu ile prensiple anlaştıklarını ifade ederek, "Bütçeyle ilgili de şeffaf olacağız. Biz kulübü devraldığımız gün TPAO Yönetim Kurulu tarafından bize 40 milyon liralık bir bütçe sağlandı. Yönetici arkadaşlarımız katkı sunacaklar. Bütçeyle ilgili ileride de TPAO'nun katkısı olacak. Rakamı da süreç belirleyecek. Bütçenin 10 milyon 200 bin lirasıyla borçları ödedik." ifadelerini kullandı.

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