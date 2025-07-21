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Spor

Batman Petrolspor'da hedef Serhat Öztaşdelen

Altınordu, 2004 doğumlu kalecisi Serhat Öztaşdelen'i transfer etmek isteyen Batman Petrolspor'dan yaklaşık 350 bin Euro istiyor. Taraflar arasındaki bonservis pazarlığı devam ediyor.

IHA21 Temmuz 2025 Pazartesi 14:14 - Güncelleme:
Batman Petrolspor'da hedef Serhat Öztaşdelen
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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 20 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çekmeyi başardı. U20 Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Serhat için birçok Süper Lig ekibi kırmızı-lacivertlilerle temas kurarken, en ciddi girişimi ise TFF 2. Lig temsilcilerinden Batman Petrolspor gerçekleştirdi. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Batman ekibi, 2004 doğumlu kaleci için İzmir ekibiyle bonservis pazarlığına başladı. Altınordu, Serhat Öztaşdelen için yaklaşık 350 bin Euro isterken, Batman Petrolspor'un ise bu fiyatı aşağılara doğru çekmeye çalıştığı kaydedildi. Tarafların bonservis bedeli konusunda anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Öztaşdelen, Altınordu'nun resmi sitesindeki A takım oyuncu listesinden de çıkarıldı.

Geçtiğimiz sezon kırmızılı-lacivertli formayla 5'i play-off müsabakası olmak üzere toplam 37 lig maçına çıkan Serhat Öztaşdelen, 13 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.

20 yaşındaki kaleci, U20 Milli Takımı'nda oynaması nedeniyle forma giyemediği Karaköprü Belediyespor deplasmanı dışındaki tüm lig maçlarına ilk 11'de başladı.

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