Batshuayi: Osimhen'den teknik olarak daha iyiyim

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, attığı golle takımına 3 puanı getirdiği Bodrum FK maçının ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Batshuayi "Bu akşam iyi bir Galatasaray göremedik. Evimizde oynamadık, deplasmandaydık, 3 puan önemliydi. Bunun yanında da Yiğit ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Her zaman arkalarındayız." dedi.

Batshuayi ayrıca "Çift forvet ya da tek forvet, ikisinde de oynayabilirim. Victor çok uzun, hava toplarında iyi. Ayrıca derine de koşular atıyor. Ben teknik olarak daha iyiyim. Hocanın seçimi daha önemli. Hoca da gereken seçimi yapıyor." ifadelerini kullandı.