Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin, Galatasaray'dan ayrılarak Bundesliga'nın köklü kulübü Eintracht Frankfurt'a imza atmasının perde arkasındaki ilginç gerçek ortaya çıktı. Galatasaray Yönetimi pazarlığın başında oyuncusu için 8 milyon euro talep etti. Frankfurt'un verdiği teklifl ere sıcak bakmadı. Hatta pazartesi günü öğle saatlerinde Frankfurt yetkilileri, "Bu iş olmaz" diyerek süreci kapattı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Morata'nın transferinin ardından Batshuayi'yi satmak için şartları değiştirdi. Teklif 3 milyon euroya kadar indi.

Saat 16:00 civarlarında yeniden başlayan süreç, 4 saat içinde tamamlandı. Frankfurt belgeleri FIFA'nın Transfer Yönetim Sistemi'ne (TMS) tam 19:59:43'te yüklemeyi başardı. Eğer sadece 17 saniye daha gecikselerdi, transfer gerçekleşmeyecekti. Belçikalı yıldız Bundesliga ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.