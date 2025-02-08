İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Batshuayi'de 17 saniye detayı! Transfer son anda gerçekleşti
Spor

Batshuayi'de 17 saniye detayı! Transfer son anda gerçekleşti

Galatasaray, Michy Batshuayi'yi satmak için fiyatını 3 milyon euroya kadar düşürdü. Transfer, FIFA'nın TMS sistemine son anda yüklenerek 17 saniye farkla gerçekleşti.

Aksam8 Şubat 2025 Cumartesi 07:47 - Güncelleme:
Batshuayi'de 17 saniye detayı! Transfer son anda gerçekleşti
ABONE OL

Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin, Galatasaray'dan ayrılarak Bundesliga'nın köklü kulübü Eintracht Frankfurt'a imza atmasının perde arkasındaki ilginç gerçek ortaya çıktı. Galatasaray Yönetimi pazarlığın başında oyuncusu için 8 milyon euro talep etti. Frankfurt'un verdiği teklifl ere sıcak bakmadı. Hatta pazartesi günü öğle saatlerinde Frankfurt yetkilileri, "Bu iş olmaz" diyerek süreci kapattı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Morata'nın transferinin ardından Batshuayi'yi satmak için şartları değiştirdi. Teklif 3 milyon euroya kadar indi.

Saat 16:00 civarlarında yeniden başlayan süreç, 4 saat içinde tamamlandı. Frankfurt belgeleri FIFA'nın Transfer Yönetim Sistemi'ne (TMS) tam 19:59:43'te yüklemeyi başardı. Eğer sadece 17 saniye daha gecikselerdi, transfer gerçekleşmeyecekti. Belçikalı yıldız Bundesliga ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.