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Spor

Batshuayi'den Fenerbahçe açıklaması: Gol atmak istiyorum

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın son golünü atan Michy Batshuayi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulunurken önlerindeki Fenerbahçe derbisine de değindi.

17 Eylül 2024 Salı 23:23 - Güncelleme:
Batshuayi'den Fenerbahçe açıklaması: Gol atmak istiyorum
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Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 devirdi.

Maçta 1 gol atan Michy Batshuayi, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

'İYİ MAÇ GEÇİRDİK'

Maçı değerlendiren Belçikalı, "İyi maç geçirdik. Pozitif oldu. Çok daha iyisini de yapabilirdik. Bu akşam aldığımız zafer derbi öncesi için güven kazandıracaktır" dedi.

'ÜÇ BÜYÜK FORVET OLMASI AVANTAJ'

Takımdaki golcüler üzerine konuşan Batshuayi, "Üç tane büyük forvet olması pozitif avantajdır. Burada önemli olan Galatasaray'ın kazanacağı zaferdir. İyi bir uyum yakaladık" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Cumartesi günü eski takımı Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Batshuayi, 'Tabii ki oraya gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim.' sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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