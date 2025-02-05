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Spor

Batshuayi'den maaşında büyük fedakarlık

Galatasaray'dan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Bundesliga takımına gidebilmek için maaşından büyük bir fedakarlık yaptı.

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
Batshuayi'den maaşında büyük fedakarlık
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Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a imza atan Michy Batshuayi için yeni bir iddia gündeme geldi.

Bild'e göre, Batshuayi Bundesliga'ya gidebilmek için maaşından büyük bir fedakarlık yaptı.

Alvaro Morata'nın transferi sonrasında Galatasaray'da yeniden 3. forvet konumuna düşen Belçikalı oyuncu, yıllık 3 milyon euro olan kazancını geride bırakıp Frankfurt'ta 1.5 milyon euro'ya evet dedi.

Galatasaray ise bonservis ödemediği ancak ilk sezon 1.5 milyon Euro imza parası verdiği futbolcudan 3 milyon Euro bonservis kazandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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